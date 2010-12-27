"Метробетон" к "Метрострою" на 140 млн рублей

Ответчик рассказал, что между компаниями существуют обоюдные задолженности.

Организация "Метробетон" подала судебный иск в отношении компании "Метрострой". Об этом сообщают представители пресс-службы последней фирмы. Истец требует с ответчика выплаты 140 миллионов рублей. По данным экспертов, суть конфликта между сторонами заключается в обоюдных долгах.

Отметим, что "Метрострой" Санкт-Петербурга должен "Метробетону" денежные средства за предоставленное в аренду оборудование. В свою очередь "Метробетон" не отдал средства за аренду земли и оставшейся части оборудования.

Первыми недовольство ситуацией высказало руководство "Метростроя": они приняли решение о расторжении контрактов из-за накопления задолженности со стороны "Метробетона". Главе компании был направлен акт сверки по финансовым расчетам, но ответной реакции не последовало. Также сециалисты добавили, что авансовый платеж "Метробетона" за выполненные работы все еще не закрыт. Представители предприятия отказались возвращать деньги. В связи с этим, долг "Метробетона" в несколько раз превышает долг к нему "Метростроя".

Фото: Piter.tv