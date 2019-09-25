"Место встречи - Невский, 70": Марина Дмитриевская о проблемах узкоспециализированных СМИ

Нехватка финансирования и компетентных кадров – вот главные проблемы, с которыми сталкиваются независимые профессиональные СМИ узкой тематики. Каким должен быть идеальный автор, пишущий о театре, и насколько сложно профильному изданию сохранить беспристрастность, узнали от главного редактора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской члены клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Дмитревская: Профессиональное – это очень просто. Там не работают люди без профессионального театроведческого образования.

Иванова: То есть только театроведы.

Дмитревская: Только. Потому что все-таки в течение… Мы себя позиционировали с самого начала как ленинградскую театроведческую школу. Долго рассказывать, что это такое. Кто-то знает, что это такое. Мы позиционируем себя как профессиональный журнал, естественно. В связи с тем… Спектакль – это текст, который надо уметь читать. Когда-то пять лет, сейчас четыре года мы учим студентов читать сценический текст. Понимать законы театра. Ясно, что театром занимаются... Среди наших авторов есть люди с филологическим или журналистским образованием, потому что мы стали общероссийским журналом, когда в середине 90-х годов все журналы умерли другие в этой стране. Мы остались единственные, и из петербургского стали российским. И я стала говорить, что он называется "Петербургский театральный журнал" не потому, что мы пишем о Петербурге, а потому, что мы выходим в Петербурге. Вот Карамзин издавал "Московский журнал", а печатал Лесенко. Мы о всей России, но мы называемся "петербургский", потому что мы петербургскую школу олицетворяем, у которой есть определенные принципы анализа спектакля. Но печатаем мы людей, профессиональные принципы и уровень которых не вступают в противоречие с нашими требованиями к себе самим.

Иванова: Но вот понимаете, по нынешним временам, будем вещи называть своими именами, простите за некоторую тавтологию, это роскошество, это не каждый может себе позволить.

Дмитревская: Ира, так было с самого начала. Я недавно включила телесюжет, который какая-то программа, Ника Стрижак ее тогда вела…

Иванова: "Наобум"?

Дмитревская: Делала к годовщине "ПТЖ", и сидела я там, молодая и худенькая, и говорила, что мы зоопарк, что сейчас, в 1993-м, профессия наша никому не нужна, а мы ее сохраняем, как сохраняют в зоопарке…

Иванова (смеется): Редких животных…

Дмитревская: Да, редких животных. Чтобы, когда экологическая ситуация изменится, выпустить их на волю. И вот прошло 27 лет. Мы по-прежнему все в том же зоопарке сохраняем эти редкие виды, а экологическая ситуация все хуже и хуже, особенно в Год театра.

Иванова: Марина, вот тема у нас "Независимый профессиональный журнал – возможно ли это?" За счет чего возможно? Вы своим присутствием в этой студии, номерами новыми (показывает на журналы на столе), свежими, так их приятно погладить, отвечаете: "Да, возможно". За счет чего? За счет чего вы держитесь?

Дмитревская (тяжело вздыхает): Только из окаянства.

Смотреть эфир полностью можно в разделе "Наши трансляции".

Видео: Piter.TV