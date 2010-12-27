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"Маяковская" закрывалась на 12 минут из-за остановки эскалатора
Сегодня, 16:43
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Asyaromanenkova
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"Маяковская" закрывалась на 12 минут из-за остановки эскалатора

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Станцию метро "Маяковская" закрывали на вход из-за попадания предмета в механизм эскалатора.

Станцию метро "Маяковская" закрывали на вход. Войти в вестибюль нельзя было с 16.00. Причина на этот раз была не в бесхозном предмете. В гребенку эскалатора попал посторонняя вещь, которая и застопорила его работу. Но станция продолжала работать на выход.

Попасть к поездам зеленой ветки можно было через красную: пассажиры добирались до "Площади Восстания", чтобы зайти и перейти на соседнюю.

Правда, многими этот путь был проделан зря. Так как уже в 16.12 эскалатор начал работать.

Вчера станция также закрывалась. Как сообщал Piter.tv, метро "Маяковская" и переход закрыты из-за бесхозного предмета.

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Теги: метро спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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