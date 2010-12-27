"Маяковская" закрывалась на 12 минут из-за остановки эскалатора

Станцию метро "Маяковская" закрывали на вход. Войти в вестибюль нельзя было с 16.00. Причина на этот раз была не в бесхозном предмете. В гребенку эскалатора попал посторонняя вещь, которая и застопорила его работу. Но станция продолжала работать на выход.
Попасть к поездам зеленой ветки можно было через красную: пассажиры добирались до "Площади Восстания", чтобы зайти и перейти на соседнюю.
Правда, многими этот путь был проделан зря. Так как уже в 16.12 эскалатор начал работать.
Вчера станция также закрывалась. Как сообщал Piter.tv, метро "Маяковская" и переход закрыты из-за бесхозного предмета.