"Люди Икс: Темный Феникс" установил антирекорд по сборамК

Картина вышла на большие экраны в июне 2019 года.

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал самой провальной лентой в истории серии. Об этом сообщил сайт boxofficemojo.com.

В центре сюжета история Джин Грей. Во время спасательной миссии в космосе девушку поражает таинственная космическая сила, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов Вселенной — Темного Феникса. В борьбе со своей неизведанной силой и внутренними демонами Джин все больше выходит из-под контроля. Она раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю планету.

Всего в мировом прокате картина заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов. До этого антирекорд принадлежал картине "Россомаха: Бессмертный" с Хью Джекмоном в главной роли. Сольный фильм про мутанта собрал в прокате 282 миллиона при бюджете 120 миллионов.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia