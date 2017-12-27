"Лиговский проспект" открыли, "Балтийскую" еще проверяют

Станцию метро "Лиговский проспект" открыли после проверки. "Балтийская" все еще закрыта для пассажиров.

Станцию метро "Лиговский проспект" открыли после проверки. Всего опасный предмет на ней обследовали полчаса. Как сообщает пресс-служба метрополитена, ничего опасного в вестибюлях метро не нашли. Открыли двери станции в 11.49.

А вот проверка "Балтийской" еще продолжается. На видео. которое Piter.tv прислали очевидцы, заметно, что на платформе находятся сотрудники полиции. Через какое время станция откроется пока не понятно.

Ранее мы сообщали. что метро "Лиговский проспект" и "Балтийская" закрыли для пассажиров.

Видео: Piter.tv