"Лениздат" горит. Пожару присвоили ранг №2

Здание "Лениздата" загорелось в доме №59а на набережной реки Фонтанки. Площадь пожара достигает более 200 квадратных метров.
По данным МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание ликвидирует 71 человек и 20 единиц техники. Для тушения пожарные проложили рукавные линии, в частности, для забора воды из Фонтанки.
Из здания эвакуированы 5 человек, информации о пострадавших нет.
К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.
Ранее мы сообщили, что на Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины.
Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте
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