"Лениздат" горит. Пожару присвоили ранг №2

Сигнал о пожаре поступил в 09:12, а уже в 09:25 ему присвоили ранг № 2.

Здание "Лениздата" загорелось в доме №59а на набережной реки Фонтанки. Площадь пожара достигает более 200 квадратных метров.

По данным МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание ликвидирует 71 человек и 20 единиц техники. Для тушения пожарные проложили рукавные линии, в частности, для забора воды из Фонтанки.

Из здания эвакуированы 5 человек, информации о пострадавших нет.

К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

Ранее мы сообщили, что на Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины.

Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте