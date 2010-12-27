"Ленэнерго" заставят переписать конкурс на 240 млн. рублей

УФАС по региону обнаружила пункты договора, которые по объективным причинам не могут предоставить участники.

УФАС по Петербургу проверила жалобу на "Ленэнерго". Заявление поступило от компании "СанВиЛ". Представители организации отметили, что требования, выдвинутые "Ленэнерго" являются невыполнимыми. Конкретные претензии касаются конкурса на выполнение работ по телемеханизации трансформаторных подстанций. Претендентов на тендер обязали предоставить документацию от производителей каждого товара, а также свидетельство о готовности предоставить все необходимые предметы к сроку.

Таким образом, участник закупки необоснованно зависит от волеизъявления третьих лиц сочли в надзорном ведомстве

В результате жалоба признана обоснованной Теперь "Ленэнерго" придется внести правки в конкурсную программу и изменить требования. Напомним, что сама инициатива предполагает работы на 240 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv