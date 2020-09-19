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"Ладу" жителя Ленобласти угнали четверо злоумышленников
Сегодня, 10:02
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"Ладу" жителя Ленобласти угнали четверо злоумышленников

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Угонщиков нашли спустя четыре часа.

В субботу, 26 февраля, в отдел полиции пришёл 49-летний таксист и заявил, что его "Ладу Гранта" угнали неизвестные в деревне Тарасово (Тосненский район). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В тот же день сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль в кювете посёлка Ушаки. Спустя четыре часа полицейские задержали по подозрению в совершении преступления трёх местных жителей от 37 до 52 лет и 43-летнего жителя Тихвина. Все четверо были ранее судимы.

Пока цель угона неясна.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, ленобласть, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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