"Ладу" жителя Ленобласти угнали четверо злоумышленников

Угонщиков нашли спустя четыре часа.

В субботу, 26 февраля, в отдел полиции пришёл 49-летний таксист и заявил, что его "Ладу Гранта" угнали неизвестные в деревне Тарасово (Тосненский район). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В тот же день сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль в кювете посёлка Ушаки. Спустя четыре часа полицейские задержали по подозрению в совершении преступления трёх местных жителей от 37 до 52 лет и 43-летнего жителя Тихвина. Все четверо были ранее судимы.

Пока цель угона неясна.

Фото: Piter.tv