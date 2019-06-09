"Кто-то" отменил концерт Машины времени в День России

Музыканты рассказали, что узнали об отмене шоу по телефону.

Московское выступление группы "Машина времени" на Красной Площади, запланированное на день России не состоится. Об этом сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Ранее фронтмен Андрей Макаревич написал у себя в Facebook, что фанаты не смогут увидеть коллектив на концерте у Кремла, так как "кто-то кому-то позвонил". По словам, Чернина звонок поступил из строительной компании "Арс".

Предполагалось, что в концерте в честь Дня России 12 июня примут участие звёзды российской эстрады, такие, как Надежда Бабкина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Пелагея.

Видео:Ютуб/ Машина времени