В Кронштадте во второй раз откроется "Морская почта"

В течение всех дней работы общественного пространства, которое оформлено в виде парусного корабля, на его символической мачте будет установлен ящик "Почты России".

Общественное пространство, организованное уже второй год подряд, предлагает жителям и гостям города возможность бесплатно отправлять авторские открытки в любую точку России перед Днем Военно-морского флота, пишет "Петербургский дневник".

В этом году город воинской славы Кронштадт празднует свой 320-летний юбилей. Одна из открыток была посвящена данному событию. Остальные виды открыток, всего их четыре, объединяет то, что на них изображены работы учеников Художественной школы Кронштадтского района.

В течение всех дней работы общественного пространства, которое оформлено в виде парусного корабля, на его символической мачте будет установлен ящик "Почты России". Здесь будут собираться почетные жители Кронштадта, моряки, деятели культуры и искусства. Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторские открытки своим близким и друзьям в любую точку России.

В 2023 году "Морская почта" также посвящена Году семьи. В Кронштадте есть целые семейные династии, в которых от отца к сыну передаются моральные и трудовые традиции, особенно связанные с флотом. Приехать в Кронштадт всей семьей в канун Дня ВМФ и отправить открытки с Якорной площади может стать хорошей семейной традицией.

"Морская почта" будет работать ежедневно с 13:00 до 19:00 с 25 по 27 июля и с 12:00 до 15:00 28 июля.

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