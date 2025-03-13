"Книжный поезд-2025" стартовал с Витебского вокзала

Более 50 писателей примут участие в фестивале, который пройдет в нескольких городах, включая Минск, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград.

"Книжный поезд – 2025" отправился в путь с Витебского вокзала в рамках проекта "Книжные маяки России". Более 50 писателей примут участие в фестивале, который пройдет в нескольких городах, включая Минск, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград, пишет "Петербургский дневник".

Программа фестиваля включает более 100 различных мероприятий: пленарные заседания, круглые столы, а также специальные серии встреч для студентов в учебных заведениях и библиотеках. Организаторами выступает Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. Запланированы 12-часовые прямые трансляции с мероприятий и записи интервью, включая серию "Под стук колес", записываемую прямо из поезда.

Директор фестивального движения "Книжные маяки России" Денис Котов уверен, что эта экспедиция оставит незабываемые впечатления у всех участников. Команда единомышленников готова представить русское слово и литературу в каждом из городов маршрута.

Денис Котов подчеркнул, что в поездке участвуют не только писатели, но и любители книг, которые понимают важность чтения для всех возрастов.

Писатель Олег Рой отметил, что общение с детьми посредством литературы и поддержка тех, кто нуждается в помощи, являются важными аспектами миссии экспедиции. Он выразил уверенность в победе и возвращении к мирной жизни, подчеркивая неизменную ценность книг в обществе.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"