"Гринпис-Россия" оспорит решение суда о прокладке газопровода в Кургальском заказнике

Ленинградский областной суд разрешил построить газопровод на территории Кургальского заказника в Ленобласти. "Гринпис-Россия" оспорит это решение в Верховном Суде.

Ленинградский областной суд разрешил построить газопровод на территории Кургальского заказника в Ленобласти. "Гринпис-Россия" оспорит это решение в Верховном Суде. Об этом пишет "Росбалт".



Новое положение о заказнике "Кургальский" было утверждено в июле текущего года губернатором Ленобласти. Также он разрешил строительство линейных объектов на всей территории заказника. Активисты движения "Гринпис-Россия" совместно с жителями Кургальского полуострова обратились в Ленинградской областной суд, но столкнулись с отказом в удовлетворении иска.



Теперь общественники надеются что Верховный суд отменит решение областного суда.



Отметим, что в Кургальском заказнике в Кингисеппском районе Ленобласти живут редкие птицы — беркуты, сапсаны, чернозобые гагары, млекопитающие — серые тюлени, кольчатые нерпы, а также 750 видов высших растений и 110 видов мхов.