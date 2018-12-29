"Гостиный двор" открыт

Подозрительный предмет оказался не опасен.

Вечером 26 января станция метро "Гостиный двор" открылас для пассажиров. Ранее на станции нашли бесхозный предмет. Об этом пишет пресс-служба петербургского метро.

Пассажиров начали пускать на станцию в 21:20.

Станция работает в штатном режиме.