"Газпром" заключил с ФК "Зенит" контракт на 57,5 миллионов евро

Согласно документу, клуб позволит размещать компании рекламные материалы во время домашних матчей на стадионе "Санкт-Петербург".

ООО "Газпром Межрегионгаз", дочерняя компания "Газпрома", провела конкурс на рекламный контракт. Победителем стал футбольный клуб "Зенит", который теперь получит 57,5 миллиона евро. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Контракт заключат с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Согласно документу, клуб позволит размещать компании рекламные материалы во время домашних матчей на стадионе "Санкт-Петербург". Это будет реклама в Интернете, транспорте, на баннерах, щитах и в аудиовизуальной продукции. Клуб также обязан предоставить спонсору пару аккредитаций в VIP -ложу, 50 билетов и четыре пропуска на стадион для автомобилей.

Отметим, что петербургский футбольный клуб получил штраф за проявления расизма на последнем матче в Лиге Европы. За поведение болельщиков игроки будут выступать при пустых трибунах на первой встрече за Еврокубок.

Фото: ФК "Зенит".