"Газпром" восстановит историческую часть Выборга

Обновить планируют одну из улиц в исторической части города, которая впоследствии станет пешеходной.

Правительство 47 региона и ПАО "Газпром" намерены общими усилиями улучшить одну из исторических улиц Выборга. Об этом сообщают в сетевом издании "Moika78".

Планируется, что по окончании ремонтных и реставрационных работ улица вновь обретет статус пешеходной.

К договорённостям о реализации проекта стороны пришли в рамках рабочей встречи губернатора Александра Дрозденко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Подписание рамочного соглашения сроком на три года запланировано на 25 февраля.

Источник: сетевое издание "Moika78"