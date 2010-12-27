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"Газпром" восстановит историческую часть Выборга
Сегодня, 14:42
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KaterinaKono13

"Газпром" восстановит историческую часть Выборга

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Обновить планируют одну из улиц в исторической части города, которая впоследствии станет пешеходной.

Правительство 47 региона и ПАО "Газпром" намерены общими усилиями улучшить одну из исторических улиц Выборга. Об этом сообщают в сетевом издании "Moika78". 

Планируется, что по окончании ремонтных и реставрационных работ улица вновь обретет статус пешеходной.

К договорённостям о реализации проекта стороны пришли в рамках рабочей встречи губернатора Александра Дрозденко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Подписание рамочного соглашения сроком на три года запланировано на 25 февраля. 

Источник: сетевое издание "Moika78"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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