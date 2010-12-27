В Петербурге займутся реконструкцией теплосетей и котельных

Речь идет об инфраструктуре Пушкина и Колпино.

В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Александр Беглов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили планы реконструкции теплосетей Пушкинского и Колпинского районов, сообщили в пресс-службе Смольного. В проект комплексной программы включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, оборудования на энергоисточниках и групповых котельных.

"В результате реализации проекта будет существенно повышена надежность теплоснабжения потребителей и, соответственно, комфорт жителей Пушкинского и Колпинского районов, а также снижено негативное воздействие на окружающую среду", – говорится в сообщении.

Стороны договорились подготовить дорожную карту с целью определения параметров проекта и оценки возможного участия ПАО "Газпром".

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