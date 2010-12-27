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В Петербурге займутся реконструкцией теплосетей и котельных
Сегодня, 18:09
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EvaRaskol

В Петербурге займутся реконструкцией теплосетей и котельных

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Речь идет об инфраструктуре Пушкина и Колпино.

В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Александр Беглов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили планы реконструкции теплосетей Пушкинского и Колпинского районов, сообщили в пресс-службе Смольного. В проект комплексной программы включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, оборудования на энергоисточниках и групповых котельных.

"В результате реализации проекта будет существенно повышена надежность теплоснабжения потребителей и, соответственно, комфорт жителей Пушкинского и Колпинского районов, а также снижено негативное воздействие на окружающую среду", – говорится в сообщении.

Стороны договорились подготовить дорожную карту с целью определения параметров проекта и оценки возможного участия ПАО "Газпром".

Фото: Pixabay.

Теги: петербург, реконструкция, ремонт, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Минус
Касаева Евгения
Сегодня 19:03

А у нас такое делали еще в мае. На три дня отключили воду, зато теперь горячая льется как из Ниагары! И это в старом доме на 8м этаже. Приятно когда вместо обещаний какие-то дела делаются.

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