В Петербурге займутся реконструкцией теплосетей и котельных

В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Александр Беглов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили планы реконструкции теплосетей Пушкинского и Колпинского районов, сообщили в пресс-службе Смольного. В проект комплексной программы включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, оборудования на энергоисточниках и групповых котельных.
"В результате реализации проекта будет существенно повышена надежность теплоснабжения потребителей и, соответственно, комфорт жителей Пушкинского и Колпинского районов, а также снижено негативное воздействие на окружающую среду", – говорится в сообщении.
Стороны договорились подготовить дорожную карту с целью определения параметров проекта и оценки возможного участия ПАО "Газпром".
Фото: Pixabay.
Обсуждение ( 1 )
А у нас такое делали еще в мае. На три дня отключили воду, зато теперь горячая льется как из Ниагары! И это в старом доме на 8м этаже. Приятно когда вместо обещаний какие-то дела делаются.