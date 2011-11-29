"Газпром медиа-холдинг" намерен разместить штаб-квартиру в БЦ на Московском

Решение о переезде связано с необходимостью быть ближе к материнской компании. Арендная ставка в новом офисе может составить от 3 тыс. до 3,7 тыс. рублей за кв. м в месяц (без НДС), в зависимости от этажа и условий договора между собственником и арендатором.

"Газпром-Медиа Холдинг" арендовал новый офис площадью около пять тыс. кв. м в бизнес-центре Electro, расположенном на Московском проспекте. Переезд уже начался и планируется завершить в ближайшее время, сообщает "Деловой Петербург".

Решение о переезде связано с необходимостью быть ближе к материнской компании. Арендная ставка в новом офисе может составить от 3 тыс. до 3,7 тыс. рублей за кв. м в месяц (без НДС), в зависимости от этажа и условий договора между собственником и арендатором. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса А в Петербурге сейчас составляет 2668 рублей за кв. м, что делает условия аренды в Electro исключительными для местного рынка.

В начале этого года Electro полностью арендовал ПАО "Газпром", однако недавно компания освободила здание. Уже тогда предполагалось, что часть объекта могут арендовать связанные с "Газпромом" компании. Ожидается, что здание будет быстро заполнено, так как "Газпром-Медиа Холдинг" не является единственным арендатором на данный момент.

На офисном рынке Петербурга стало меньше сделок с участием "Газпрома" за последний год. Однако во II квартале этого года рынок вновь почувствовал активность со стороны структур компании, которые возвращаются из Москвы в Петербург.

Фото: gazprom.ru