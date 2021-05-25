Сборы франшизы "Форсаж" пробили 6 миллиардов долларов

Новая картина из серии боевиков вышла в кинотеатры 20 мая.

Сборы фильмов франшизы "Форсаж" перевалили за 6 млрд долларов после премьеры девятой части боевика про стритрейсеров. За первый уик-энд лента собрала в мировом прокате 162,4 миллиона долларов. При этом 135 миллионов долларов принес создателям китайский прокат.

По сюжету фильма, главный герой франшизы Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. Герои снова собираются вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал брат Доминика - Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Отметим, что новый фильм в серии "Форсаж" может стать предпоследней лентой франшизы. В одном из интервью исполнитель главной роли Вин Дизель признался, что десятая лента завершит историю про гонщиков.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia