"Электрик" обокрал пенсионерку в Приморском районе

Деньги пропали из шкафа в прихожей.

В субботу, 19 апреля, стало известно, что накануне мужчина, представившийся электриком, обокрал пенсионерку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный был вежлив, попросил женщину предоставить пенсионное удостоверение и "заполнить какой-то бланк". После его ухода хозяйка квартиры на Фермском шоссе обнаружила пропажу 10000 рублей из шкафа прихожей.

Злоумышленника на данный момент разыскивают.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенница выманила у пенсионера полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay