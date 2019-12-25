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"Электрик" обокрал пенсионерку в Приморском районе
Сегодня, 10:13
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arteliseev

"Электрик" обокрал пенсионерку в Приморском районе

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Деньги пропали из шкафа в прихожей.

В субботу, 19 апреля, стало известно, что накануне мужчина, представившийся электриком, обокрал пенсионерку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный был вежлив, попросил женщину предоставить пенсионное удостоверение и "заполнить какой-то бланк". После его ухода хозяйка квартиры на Фермском шоссе обнаружила пропажу 10000 рублей из шкафа прихожей. 

Злоумышленника на данный момент разыскивают. 

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенница выманила у пенсионера полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay

Теги: кража, обман, пенсионер, электрик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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