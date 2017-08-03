Подготовка к сезону: Дворцовый и Тучков мосты разведут в ночь на 29 марта

Сегодня ночью, 28 марта, разведут Биржевой, Благовещенский и Большеохтинский мосты.

В ночь с 29 на 30 марта в Северной столице разведут Дворцовый и Тучков мосты. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Петербург продолжают готовить к сезону. Дворцовый мост дважды за ночь разведут на полтора часа - с 01:10 до 02:50, а потом с 03:10 до 04:55. Тучков мост будет недоступен для транспорта и пешеходов с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью, 28 марта, разведут Биржевой, Благовещенский и Большеохтинский мосты. С двух часов ночи и до пяти утра Большеохтинский и Биржевой мосты будут недоступны для транспорта. Благовещенский разведут в 01:25 с перерывом с 02:45 до 03:10.

Фото: "Мостотрест" / официальный сайт.