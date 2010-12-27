Дорожные службы Ленинградской области готовятся к сезону ремонтов

Дорожный комитет открыл круглосуточную горячую линию, где диспетчера ГКУ "Ленавтодор" принимают заявки от автомобилистов по поводу обслуживания областных магистралей: 8(812)251-42-84.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщает, что началось обследование региональных трасс, в ходе которого определяются объемы срочных ремонтов, ликвидируются снежные валы, также ведется подготовка мостов и водопропускных труб к прохождению весеннего паводка.

Дорожный комитет открыл круглосуточную горячую линию, где диспетчера ГКУ "Ленавтодор" принимают заявки от автомобилистов по поводу обслуживания областных магистралей: 8(812)251-42-84.

В рамках подготовки к сезонным работам районные дорожные ремонтно-строительные управления также начали профилировку гравийных дорог и обочин, вырубку растительности и ликвидацию несанкционированной рекламы, мешающей видимости водителей.

Своевременная очистка проходящих под дорогой коммуникаций гарантирует отсутствие серьезного уровня подъема талых вод, защищая региональные трассы от подтоплений, а регулярный промер глубин около мостов предупреждает начало паводка.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Фото: "Интересный Выборг"