"Безымянные Рембрандты": в этнографическом музее открылась выставка туркменского бытового искусства

Зал заполнили коврами, полосами для юрт, украшениями и традиционными одеждами.

В минувшую пятницу, 23 июля, в Российском этнографическом музее (РЭМ) открылась выставка "В гармонии с красным: туркмены". Корреспондент Piter.TV одним из первых посмотрел на коллекцию редких экспонатов.

По словам ведущего научного сотрудника РЭМ, отдела этнографии народов Средней Азии Ольги Старостиной, 70% крупной музейной коллекции увидели свет впервые. Ковры, украшения и одежду из Туркменистана начали собирать в 1901 году, внушительную часть коллекции музей получил от известного собирателя Самуила Дудина в начале XX века, а также этнографа Анны Морозовой полувеком позднее. Собирают коллекцию и по сей день.

Небольшой зал полон красным цветом – символом опасности, тревоги и страха в современном мире. Однако в окружении туркменского красного не чувствуешь себя напряженно – оттенки цвета кажутся спокойными и теплыми. Этот цвет появился в быту туркмен благодаря неприхотливому растению "марена", прекрасно растущему на солончаковых почвах Туркменистана. Люди научились не только получать из растения краситель, но и нашли протравы, благодаря которым рождались все оттенки красного: от бело-розового до чернильного. Красный считался у туркмен символом молодости, здоровья, огня очага и солнца – всего, что дает человеку жизнь.

Стойкий природный краситель позволял туркменам не только делать нужные в быту вещи красивыми, но и превращал предметы в неподвластные зною, снегам и дождям – например, полосы для юрты могли служить до 200 лет, не теряя качества и цвета.

В традиционной культуре нет лишних вещей, но даже бытовые вещи мы рассматриваем как искусство. Эти люди были безымянными Рембрандтами, окружали себя красотой. Не стоит забывать, что все предметы тончайшей работы были сделаны в кочевых условиях. У ткачихи не было большого стана и набора инструментов – только прибивалка для ковра, ковроткацкий нож и четыре палки-развилки. На таком примитивном станке и ткали лучшие ковры в мире. Туркменский ковер признан лучшим в мире по плотности вязки и износостойкости, он может прослужить до 300 лет в активной носке. Ольга Старостина

Уникальнейшим экспонатом, который впервые увидел свет а этой выставке, стало полное конское снаряжение. На таких конях, украшенных расшитыми попонами с кистями и узорами, а также позолоченными ремнями, молодые мужчины – аламаны – совершали свои набеги. По словам Старостиной, быть разбойником, красть чужой скот и показывать свою удаль было популярным занятием в XVIII-XIX веках. Почти все молодые люди до женитьбы промышляли этим делом, а уже после снимали оружие и уходили в пастухи или устраивались в охрану торговых караванов или к ханам. Отличительная черта туркмен – храбрость с толикой безрассудства, но и умение железно держать слово.

Среди узоров на детских шапочках, женских одеяниях, верблюжьих накидках чаще всего повторяется знак древа жизни, на свадебных полотнах изображали верблюдов – символ достатка. Украшения изготавливали из серебра, украшали позолотой и сердоликом – красно-оранжевым минералом, детали украшения часто делали в виде стрелы. Оружие означало мужчину, "догнавшего" женщину и взявшего ее в жены. Кроме того, по традиции именно наконечником стрелы молодой мужчина приподнимал ткань, которая скрывала лицо будущей невесты на первых смотринах.

Одежду и полотна часто дополняли шнурами, свитыми в плотные разноцветные жгуты, и кистями. В эти элементы закладывался важный смысл собирания жизненной энергии: нити считались лучами, собранными в одно целое, а узел "закреплял" эти лучи счастьем. По той же технологии делали обереги, браслеты и пояса.

Научный сотрудник музея признается, что туркменский народ был забыт в этнографическом плане на несколько десятков лет. Но сейчас для его истории начинается новый этап, в том числе благодаря выставке. Экспозиция проработает до 23 января 2022 года.

Фото: Piter.TV