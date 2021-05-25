«Армия мертвецов» Зака Снайдера получит два приквела

Стриминговый сервис Netflix снимет два приквела к фильму Зака Снайдера "Армия мертвецов". До конца 2021 года компания выпустит фильм "Армия воров" и аниме "Армия мертвецов: Потерянный Вегас", сообщает издание IndieWire. Сюжет обоих проектов будут развиваться во время зомби-апокалипсиса.

Действие фильма разворачивается в мире, где на свободу вырывался альфа-зомби, обладающий неплохой физподготовкой и мгновенно обративший всех попавшихся ему людей в ходячих мертвецов. Так Лас-Вегас наводнили зомби. Эпидемию удалось сдержать, построив вокруг города стену из грузовых контейнеров. Теперь главным героям фильма предстоит совершить ограбление одного из небоскребов в городе, наполненном мертвецами, и остаться в живых.

Видео: YouTube / Netflix Russia