"Армия-2018" в Кронштадте приняла 10 тысяч человек‍

Петербуржцам показали современное оснащение российской армии.

В Кронштадте военный форум "Армия-2018" принял более 10 тысяч гостей. Посетители смогли увидеть новые корабли и ракеты, составляющие вооружение России. Создатели мероприятия представили более 50 единиц техники. Среди них - комплексы "Искандер". Организаторами выступили представители Западного военного округа.

В акватории Кронштадта принимают участие 15 боевых кораблей и вспомогательных судов. Среди них - новейший корвет "Сообразительный", малый ракетный корабль "Серпухов", противодиверсионный катер "Нахимовец", десантные, патрульные, и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки отмечает руководитель пресс-отдела ЗВО по Балтфлоту Роман Маратов

Отметим, что юоевые судноа также демонстрируют собственную боевую мощь. В рамках программы прошла показательная высадка десантно-штурмовой группы. Специалисты применили артиллерийское оружие одного из "экспонатов".

Фото: Piter.tv