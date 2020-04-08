Андрей Соболев – об индустрии красоты, навыках топ-парикмахера и самой дорогой стрижке в карьере

Интервью с Андреем Соболевым – топ-стилистом, парикмахером, преподавателем Академии ESTEL.

Андрей Соболев привык творить чудеса руками. Когда-то он работал столяром, собирал мягкую мебель, да и до сих пор умело использует свои навыки, но уже в качестве хобби.

Впервые взял ножницы и фен в армии: тогда за новой стрижкой к Андрею обращались не только рядовые солдаты, но и командирский состав. Так начался творческий путь нашего героя. Вернувшись из армии, Андрей поступил в академию креативных индустрий "Локон", где он освоил основы основ. А дальше - окунулся в мир обучения и мастер-классов. В копилке Андрея дипломы от таких знаменитых школ как Toni&Guy London, SAINT LOUIS (Париж), Sid Sottung Academy. В проекте "Бьюти Баттл" на канале ТНТ Андрей сражался за звание лучших ножниц в стране.

Неожиданно создав с нуля свой личный бренд, Андрей вызвал интерес не только среди клиентов, но и в кругу коллег-мастеров, которые хотели научиться стричь и красить на топ-уровне. В перерывах между работой Андрей успевает качественно проводить время со своими детьми и слушать рок.

О том сколько стоит самая дорогая стрижка у Соболева, какие провалы были на его пути и что ему мешает открыть собственный салон – в нашем подкасте.

Производство видео: Spectrum Studio

Ведущая: Александра Родионова