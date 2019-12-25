"Алиса" в "Юбилейном"

Зрителей рассадят с учетом социальной дистанции.

В пятницу, 6 ноября, в СК "Юбилейный" выступит легенда боевого хард-рока группа "Алиса".

Музыканты отличались мощной пробивной энергетикой, боевым настроем, критики связывают появление "армии "Алисы"" именно с этим феноменом. Со временем фронтмен коллектива Константин Кинчев присмирел и развернулся к фолк-национализму. Поклонники услышат давно полюбившиеся песни.

Где: СК "Юбилейный" (проспект Добролюбова, 18)

Когда: 6 ноября в 20:00

Цена: от 2350 рублей

Фото: instagram.com/alisa__group/