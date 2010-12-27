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"Академическую" закрывали на проверку в час пик
Сегодня, 17:42
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Asyaromanenkova
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"Академическую" закрывали на проверку в час пик

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Станцию метро "Академическая" открыли после проверки. Бесхозный предмет держал вестибюли подземки закрытыми больше часа.

Для пассажиров вновь открыли станцию метро "Академическая". Ее закрыли на проверку в 16.22. В итоге подозрительный предмет, который нашли в вестибюлях, проверяли до 17.37. Как сообщают в пресс-службе подземки, никаких опасных предметов обнаружено не было.

Станцию закрыли в вечерний час пик. что сильно помешало планам пассажиров. Многим пришлось добираться до соседних станций, и уже от них ехать домой.

Сегодня Piter.tv передавал, что остановили движение поездов по оранжевой ветке в сторону "Дыбенко".

Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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