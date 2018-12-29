Администрация Выборга обеспокоена уборкой кровель домов

Администрация Выборгского района рассчитывает на то, что ТСЖ и управляющие организации, оказывающие услуги по содержанию домов, примут ко вниманию рекомендации и выполнят предписания по поводу скола наледи и сосулек с кровель.

Сегодня, 30 января, на плановом совещании глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов потребовал отчитаться о результатах по уборке сосулек с крыш выборгских домов.

В настоящее время работы выполняются недостаточно интенсивно. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Комитету по ЖКХ поручено организовать встречу с представителями ТСЖ и управляющих организаций города Выборга. Напомним, их более 80. Жалобы от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступили на каждую из них.

За январь текущего года администрацией было направлено более 100 предписаний по поводу сосулек после проверки сообщений, поступивших в ЕДДС. Часть из них — повторно.

Учитывая последствия оттепели, наличие значительного количества наледи на кровлях вызывает опасения. В связи с этим комитет по городскому хозяйству напоминает руководителям организаций, выполняющим услуги по содержанию общедомового имущества, нормы Жилищного кодекса РФ: управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания для граждан и надлежащее содержание общедомового имущества. (ст.161 ЖК РФ).

Первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович рекомендовал профильным комитетам и управляющим организациям уделить особое внимание кровлям домов и организации мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

Администрация Выборгского района рассчитывает на то, что ТСЖ и управляющие организации, оказывающие услуги по содержанию домов, примут ко вниманию рекомендации и выполнят предписания по поводу скола наледи и сосулек с кровель.

Службы ГО и ЧС предупреждают жителей о соблюдении мер безопасности. Отмечено, что в связи с активным таянием снега возможен сход снежных масс и падение сосулек с кровель зданий. Просьба к жителям города обращать внимание на установленные ограждения и опасные участки.

Источник: пресс-служба региона