Звук в широком понимании: в Петербурге состоялась битва "аналога" и "цифры"

Звук в самом широком понимании!

Как правильно выбрать виниловый проигрыватель и можно ли совместить аналоговый и цифровой миры при прослушивании любимых композиций – об этом и не только любители качественного звука узнали на мастер-классе от представителя брендов Klipsch и Pro-Ject. Эксперт рассказал, какие современные аналоговые и цифровые устройства в мире акустики представлены на рынке на сегодняшний день.

Наши мастер-классы созданы для потребителей, для потребителей, прежде всего, качественной музыки. Сегодня мы в PULT.ru. Наш мастер-класс называется "Как подружить цифру и аналог". Традиционно у многих людей возникает вопрос и иногда даже споры, - "Какой же источник выбрать? Аналоговый – такой как проигрыватель виниловых дисков либо цифровой". Мы на этом мастер-классе призываем людей не сравнивать, не сталкивать лоб в лоб эти два источника, а постараться интегрировать их в свою жизнь и, тем самым, получать удовольствие как от первого, так и от второго. Алексей Калиничев, представитель брендов Klipsch и Pro-Ject в России



Руководство компании ПУЛЬТ.РУ уже не в первый раз организовывает мастер-классы и приглашает специалистов. Мероприятия такого формата с каждым годом набирают популярность не только среди любителей качественного звука, но и привлекают заядлых аудиофилов.

Идея проведения мастер-классов возникла у нас 3 года назад. Раньше мы проводили тренинги для продавцов. В какой-то момент решили, что информация от производителей будет полезна и для наших покупателей. То есть мы приглашаем представителя производителя, который рассказывает о самых новейших разработках, проводит сравнительный анализ и для этого мы на мастер-классы приглашаем наших покупателей. Светлана Агапудова, Директор филиала PULT.ru в Санкт-Петербурге

За 16 лет существования сеть салонов ПУЛЬТ.РУ наработала широкую базу клиентов и открыла 9 филиалов по всей России. Став одним из крупнейших представителей аппаратуры класса HI-FI/ HI-END.

Мы являемся одним из основных китов на котором построен в принципе рынок Hi-Fi в России. Если говорить откровенно, то мы первопроходцы hi-fi в России. Мы его сюда привезли, мы его продвигаем, продаем. Мы делимся своим опытом с людьми, которые являются нашими клиентами. У нас достаточно большое количество клиентов за эти года, которые являются не просто нашими клиентами, а нашими друзьями, нашими единомышленниками. Вот в этом наша сила – мы не просто продаем товар, мы являемся с клиентами друзьями. Вячеслав Бурлаков, территориальный управляющий PULT.ru

Для клиентов в салоне организована комната прослушивания. Где каждый может погрузиться в атмосферу качественного звука и выбрать акустику по душе. С выбором помогут сотрудники PULT.ru. Их называют экспертами, и не просто так – они знают технику изнутри и могут рассказать обо всех текущих тенденциях.



Компании доверяют свыше 100 тысяч покупателей по всей России. Руководство отмечает, что это не предел и планирует расширение сети. Уже в октябре откроется десятый филиал Пульт.РУ в городе Пермь.

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