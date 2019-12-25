Zivert обматерила критиков из-за номера в стиле Майкла Джексона в Петербурге

Zivert призналась, что готовила номер с Майклом Джексоном 2 месяца.

Zivert резко отреагировала на критику своего выступления на "Газпром Арене" в Петербурге. Во время масштабного концерта певица исполнила Thriller Майкла Джексона и вышла на сцену в образе легендарного артиста. После выступления некоторые пользователи обвинили ее в попытке привлечь внимание на фоне выхода байопика о Джексоне.

Певица не стала оставлять критику без ответа и в социальных сетях обратилась к недовольным зрителям. Она заявила, что считает подобные обвинения проявлением узкого мышления, и использовала нецензурные выражения в адрес своих критиков.

Zivert подчеркнула, что Майкл Джексон является ее кумиром с юных лет. По словам артистки, творчество певца, его трудолюбие и отношение к миру много лет остаются для нее источником вдохновения.

Певица также рассказала, что тщательно готовилась к номеру. Подготовка продолжалась около 2 месяцев, большую часть этого времени она проводила в танцевальном зале. При создании выступления артистка старалась использовать детали, связанные с творчеством Джексона.

При этом Zivert отметила, что никогда не пыталась сравнивать себя с Джексоном или приблизиться к уровню оригинала. Свой номер она назвала оммажем и данью уважения артисту, чье творчество оказало на нее большое влияние.

В завершение певица призналась, что сама недовольна своей эмоциональной реакцией на критику, однако заявила, что в этот раз не смогла промолчать. Zivert призвала пользователей быть добрее и спокойнее относиться к людям, которые позволяют себе отличаться от окружающих.

Фото: pxhere