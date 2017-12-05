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Жуткое видео из Красноярска: В ДТП с КАМАЗом у д.Балай расплющило иномарку

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В сети появилось видео с места страшной аварии на трассе М53 от очевидцев.

Сегодня утром, 5 декабря, на трассе М53 у деревни Балай произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля и КАМАЗа.

Очевидцы ДТП в социальных сетях сообщают, что за рулем иномарки "Тойота Алтеза" была девушка. На дороге сильный гололед, а в этом месте дороги имеется уклон. По словам тех, кто был на месте ДТП, девушка пыталась обогнать КАМАЗ. Во время обгона ее закрутило, она зацепила два "Фредлайнера" и ее отбросило под КАМАЗ.

Появились сообщения, что водитель иномарки погиб во время ДТП. Сколько человек было в легковом автомобиле? точно неизвестно. Девушка в соцсетях пишет:


Сейчас стоим тут в пробке, ужас конечно, от иномарки ничего не осталось почти, уже полиция и пожарные тут. Спросили нужна ли помощь, сказали уже никому не нужна

 

Видео: ВК, ЧП Красноярск, Стас Румянцев

Теги: авария , деревня балай , дтп , жесть , красноярск , новости регионов
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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