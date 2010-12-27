Жуткое ДТП на "Скандинавии" спровоцировала женщина

Утром 7 апреля на трассе "Скандинавия" произошла массовая авария с погибшим и пострадавшими. По предварительным данным, аварию спровоцировала женщина, которая выехала на встречную полосу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Около шести часов утра 7 апреля на трассе "Скандинавия" произошла авария с участием грузовика, пассажирского микроавтобуса и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировала женщина, находившаяся за рулем автомобиля "Пежо".

Сообщается, что 37-летняя водительница "Пежо" выехала на втречную полосу и столкнулась с грузовиком "Вольво", которым управлял 49-летний мужчина, после грузовик вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом "Форд".

В результате аварии водитель и пассажирка "Пежо" были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель и трое пассажиров "Форда" госпитализированы с различной степенью вреда здоровью.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что Трассу "Скандинавия" парализовала массовая авария с погибшим и пострадавшими.