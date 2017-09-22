Жуткие кадры из Красноярска: Лоб в лоб столкнулись "Тойота" и "Рено"

По предварительным данным, "Тойота" вылетела на встречку и допустила столкновение с "Рено".

Сегодня утром, 22 сентября, на объездной дороге под Красноярском произошла серьезная авария с пострадавшими.

По предварительным данным, водитель "Тойоты" вылетел на полосу встречного движения и допустил "лобовое" столкновение с автомобилем "Рено". В результате мощного удара обе машины получили значительные механические повреждения. По счастливой случайности, все, кто находились в транспортных средствах, остались живы. С тяжелыми травмами оба водителя и пассажир "Рено" доставлены в больницу. Очевидцы ДТП сообщают, что в одном из автомобилей была зажата пожилая женщина.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск