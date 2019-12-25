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Финансист дал совет россиянам по покупке долларов
Сегодня, 14:22
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shuwioll

Финансист дал совет россиянам по покупке долларов

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В июле-августе курс доллара может составит 76-77 рублей.

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал "Прайм", что в последнее время ситуация на рынке складывается в пользу рубля. Нефть подорожала до 66 долларов за баррель, а временами цены поднимаются до 69-70 долларов. При этом недавнее повышение ключевой ставки способствует спросу на отечественные активы со стороны нерезидентов. 

По его словам, доллар в настоящее время приближается к минимумам за последние несколько лет. Валерий Емельянов подчеркнул, что доллар является удобным базовым активом и его лучше покупать за местную валюту по низкому курсу. 

"Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать", — считает эксперт.

По словам аналитика, доллар лучше покупать, пока курс ниже средневзвешенного. За последний год средневзвешенный курс составил 74,2 рубля, а за последний квартал - около 75. 

В настоящий момент сложно сказать, как долго продлится период крепкого рубля, отмечает эксперт. 

"Вероятность очередного разворота пары USD/RUB вверх высока, хотя причины ее мы пока не знаем. Поэтому покупки на "летние" цели или просто в накопления сейчас вполне обоснованы", — говорит Емельянов.

По словам аналитика, в июне-августе курс доллара может составить 76-77 рублей или выше. И в этот момент, по его мнению, лучше всего продавать валюту, если такая необходимость есть. 

В целом аналитик отметил, что выгоднее всего покупать евро и доллар на низких уровнях, а инвестировать или тратить валюту, когда курсы начинают расти. 

 

Фото: pixabay 

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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