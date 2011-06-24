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Билборды напомнили жителям Ленобласти вовремя оплачивать электроэнергию
Сегодня, 12:48
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Билборды напомнили жителям Ленобласти вовремя оплачивать электроэнергию

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Билборды предлагают оплатить счета через интернет.

Во вторник, 14 декабря, петербургская сбытовая компания рассказала Piter.tv, что в ряде населенных пунктов Ленобласти разместила билборды, которые призывают вовремя оплачивать электроэнергию.

Потребителям в рамках информационной кампании "Со светом – лучше!" предложили взглянуть на жизнь без электричества, поскольку такая мера ждет накопивших задолженность абонентов. Баннеры появились во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лужском и других районах, которые лидируют по сумме долга за свет. Компания таким образом пытается напомнить должникам, что они могут остаться без света в новогодние праздники.

Фото: АО "Петербургская сбытовая компания"

Теги: ленобласть, оплата электричества
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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