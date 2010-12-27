Жителя Ленобласти оштрафовали за улов в четыре форели

Мужчина охотился н ценный вид рыбы.

Кингисеппского рыбака оштрафовали за ловлю редкого вида рыбы в Ленинградской области. Мужчина поймали четыре форели. За факт браконьерства его наказали выплатой в тысячу рублей. Также еще две тысячи он отдал за нарушение правил рыбной ловли. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства по региону.

Инцидент произошел в реке Азика около деревни Кленно. Местный житель собирался возвращаться домой, когда на него обратили внимание специалисты, отвечающие за незаконную ловлю водных биоресурсов. Инспекция установила, что мужчина поймал ценный вид рыбы.

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