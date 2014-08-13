Жителя Крыма, метнувшего табуреткой в полицейского, заключили под стражу

Суд отправил его под стражу на два месяца.

В среду, 23 февраля, Колпинский суд Петербурга заключил под стражу жителя Крыма, который обвиняется в насилии по отношению к полицейскому. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно версии следствия, в феврале этого года в одной из гостиниц Петербурга нетрезвый обвиняемый не хотел ехать в ОП, мужчина решил пригрозить полицейскому. Сначала мужчина кинул в сотрудника табуретку, но тот увернулся. После этого мужчина попытался ударить ногой правоохранителя.

В суде житель Крыма плакал, объясняя, что приехал на заработки, занимается электрогазосваркой. Он добавил, что у него кредиты и больная мама. Обещал все возместить и не скрываться от следствия и суда, возражал против стражи.

В результате суд отправил его под стражу на два месяца.

Фото: Piter.tv

