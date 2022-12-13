В Петербурге жители многоквартирного дома получили перерасчет за отопление в размере свыше 245 тысяч рублей

В дело вмешалась прокуратура.

В Петербурге жители многоквартирного дома получили перерасчет за отопление в размере более 245 тысяч рублей. подробности сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратурой было установлено, что жильцам дома 6/18 по Заячьему переулку с марта 2022 года начислялась плата за отопление, исходя из показаний общедомового прибора учета, который учитывал совокупное потребление нескольких самостоятельных объектов недвижимости, и не позволял достоверно определить потребление каждого объекта отдельно. прокуратура Петербурга

При этом, обязанность по оплате тепловой энергии, исходя из общедомового прибора учета, на жильцов не возлагалась, что привело к завышению сумм, предъявленных гражданам.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений в адрес руководства ПАО "ТГК-1", которое рассмотрено и удовлетворено. Жителям многоквартирного дома произведена корректировка начисления платы за отопление на общую сумму свыше 245 тысяч рублей.

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