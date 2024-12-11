Жители дома на Передовиков вынуждены обходиться без водоснабжения более суток

В квартире отсутствует горячая, холодная и питьевая вода, что создает серьезные трудности для семьи с восьмимесячным ребенком, который нуждается в большом количестве воды.

Утром в среду, 15 января, управляющая компания ООО УК "Пороховые" перекрыла подачу воды в одной из квартир дома 3 к2 на улице Передовиков. По состоянию на 14:00 сегодняшнего дня прошло уже 30 часов без водоснабжения. Как сообщили Piter.tv жильцы, в квартире отсутствует горячая, холодная и питьевая вода, что создает серьезные трудности для семьи с восьмимесячным ребенком, который нуждается в большом количестве воды.

Помимо квартиры 76, без воды остались еще 12 квартир, расположенных ниже по стояку. Однако управляющая компания не проявляет особого интереса к решению проблемы. 15 января сантехники не приступили к работе, ссылаясь на занятость другими заявками и плановыми ремонтами на других объектах. Стоит отметить, что согласно правилам, УК обязана незамедлительно начать ремонтные работы при отсутствии холодного водоснабжения, поскольку его отсутствие допускается не более четырех часов подряд и восьми часов в течение месяца.

Представители управляющей компании лишь разводят руками, утверждая, что ничем не могут помочь. Директор УК недоступен для общения. Сантехники ожидают распоряжений руководства, хотя имеют полномочия для начала ремонта. Проблема усугубляется отсутствием мотивации у сотрудников компании к оперативному решению вопроса.

На просьбу жильцов объяснить, как им справляться с ситуацией, представители УК предлагают спуститься на первый этаж и набрать воду у консьержа. Однако такое решение неприемлемо для семьи с маленьким ребенком. К 14:00 16 января ситуация не изменилась: никакие ремонтные работы не начаты. Семья испытывает значительные неудобства, например, невозможность тщательно промыть детские бутылочки из-за недостатка проточной воды.

Обращения в районное жилищное агентство, администрацию Красногвардейского района и городскую аварийную службу 004 не принесли результатов. Городская аварийная служба ограничилась созданием заявок на портале "Наш Санкт-Петербург", но реальных действий предпринято не было.

Фото: Предоставлено Станиславом Каргиным