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Жители дома на Октябрьской набережной борются с потопом

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Жители дома на Октябрьской набережной третий день борются с потопом. По их словам, причиной этому стал ремонт кровли.

Жители дома №70 на Октябрьской набережной уже несколько дней борются с потопом. Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Пара, живущая на 5-ом этаже дома посетовала на набухшие потолки на кухне, через которые вода в буквальном смысле выливается в квартиру. Также в квартире отклеиваются обои, а жильцам приходится вставать по ночам, чтобы проверить, не затопило ли полностью жилище. 

Как рассказал пользователь группы Александр, который проживает в "водном царстве", он уже третий день обзванивает службы, но толку от этого мало. По его словам, причиной потопа стал ремонт кровли, который проводится в доме. 

Интернет-пользователи мягко говоря шокированы происходящим, они советуют местному жителю в службу экстренной помощи и в СМИ. 

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: жители дома на октябрьской набережной борются с потопом , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Картина дня

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