Жители дома на Октябрьской набережной борются с потопом

Жители дома на Октябрьской набережной третий день борются с потопом. По их словам, причиной этому стал ремонт кровли.

Жители дома №70 на Октябрьской набережной уже несколько дней борются с потопом. Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Пара, живущая на 5-ом этаже дома посетовала на набухшие потолки на кухне, через которые вода в буквальном смысле выливается в квартиру. Также в квартире отклеиваются обои, а жильцам приходится вставать по ночам, чтобы проверить, не затопило ли полностью жилище.

Как рассказал пользователь группы Александр, который проживает в "водном царстве", он уже третий день обзванивает службы, но толку от этого мало. По его словам, причиной потопа стал ремонт кровли, который проводится в доме.

Интернет-пользователи мягко говоря шокированы происходящим, они советуют местному жителю в службу экстренной помощи и в СМИ.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург