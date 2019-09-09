Жители Выборгского района выбрали муниципальных депутатов

В частности, жители Выборга выбрали депутатов по 20 избирательным округам.

В Выборгском районе прошел Единый день голосования. Муниципальных депутатов выбирали жители города Выборга, а также городов и поселений всего района. Например, в Выборге избиратели проголосовали за депутатов по 20 избирательным округам. Уже известны результаты голосования.

По одномандатным избирательным округам победу одержали: Дмитрий Юрьевич НИКУЛИН Сергей Юрьевич МОСКАЕВ Елена Евгеньевна ЖУРИНСКАЯ Сергей Аркадьевич КУСТОВ Евгений Анатольевич МОКРЕЦОВ Алла Николаевна СВИЩ Игорь Борисович ДЕМКИН Людмила Александровна МИТИНА Владимир Федорович ОСТАПЧУК Валерий Васильевич СУКОНЧИК Михаил Валентинович МАКАРОВ Игорь Геннадьевич БЕРЕЗНЕВ Людмила Евгеньевна КЛЮЕВА Виктория Анатольевна ИВАНЕНКО Денис Сергеевич ЗУБЕНКО Александр Петрович ПЕТРОВ Инна Александровна САПОГОВА Александр Михайлович МИХАЙЛОВ Анатолий Николаевич СМОЛЬЯНИНОВ Татьяна Михайловна ТРЕТЬЯК

Участие в Едином дне голосования принял глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Он дал эксклюзивный комментарий каналу Piter.TV.

Пускай пройдут те, кто действительно хочет работать и творить. Делать те перемены, которые необходимы. Кто захочет увидеть эти перемены, тот увидит. Кто не захочет - у него тоже есть право прийти на участок и сделать свой выбор. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Территориальная Избирательная комиссия признала выборы по всем муниципалитетам дествительными и состоявшимися. Решения и итоги будут опубликованы в газете "Выборг", а также на официальном сайте ТИК.

Видео: Piter.TV