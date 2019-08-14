Жители Васильевского острова жалуются на заколоченные контейнеры для раздельного сбора мусора

Контейнеры перестали использоваться по назначению полтора года назад. Сейчас их закрыли листами жести.

На Васильевском острове заколотили жестяными листами контейнеры для стекла, бумаги, пластика и текстиля. Один из таких пунктов приема отходов находится на Наличной улице. Местные жители возмущены сложившейся ситуацией.

До этого я разделял мусор, но в связи с тем, что некуда относить раздельный мусор, нам сейчас приходится в разные пакеты, но все-таки кидать в одно пухто. С момента их установки, они ни разу не функционировали, один раз функционировали, но было отмечено, что весь мусор, который собирается в разные контейнеры, скидывается в один пухто, в один ящик. Ян, местный житель

Всего в 2018 году в Василеостровском районе было установлено три подобных пункта сбора, все они расположены в МО "Гавань". По информации экологического движения "Раздельный сбор", каждая точка обошлась бюджету в 2,5 миллиона рублей. Сейчас из-за технических проблем жители продолжают пользоваться общим баком для мусора.

Мусор беспокоит очень, я за раздельный сбор мусора, это совсем не трудно разделить по пакетам, но смысл будет тогда, когда из урн, куда мы бросаем отдельно текстиль, бумагу и прочее, будут собрать в отдельные контейнеры. Людмила, местная жительница

Согласно данным "Раздельного сбора", контейнеры с момента установки обслуживал Автопарк №1 "Спецтранс", все отходы отправлялись на сортировку. В 2018 году появились первые жалобы на работу контейнерных площадок: разделенный мусор начали сгружать в одну машину. Эксперимент признали неудачным и прекратили сортировать отходы.

Этот эксперимент оказался слишком дорог и не продуман, в конечном итоге мусорную площадку заблокировали. В принципе это не самый плохой исход, по крайней мере, жители не вводятся в заблуждение, что те отходы, которые они разделяют, отправляются на переработку с этой площадки. Софья Климова, координатор экологического движения "Раздельный сбор"

Однако в Петербурге есть и успешные примеры сбора вторичного сырья. В городе работают более тысячи пунктов для приема стекла, бумаги, пластика, батареек и других отходов. Точки приема можно найти на карте recyclemap.ru/spb. Все места, обозначенные на карте, проверяют волонтеры экологических организаций.

Видео: Piter.TV