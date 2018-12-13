В Пушкине нашли снаряд времен ВОВ

Мину обнаружили во время прогулки по лесопарковой зоне.

В пятницу, 10 мая, в Пушкинском районе Петербурга обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают городские СМИ.

Минометную мину горожане нашли во время прогулки по лесопарковой зоне. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Опасаная зона был оцеплена. Офицаильной информации от представителей МЧС или Росгвардии не поступало.

Обычно при обнаружении снарядов времен ВОВ, опасный объект передают саперам Западного военного округа для дальнейшей утилизации.

Фото: Piter.TV