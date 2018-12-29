Жители Петербурга пожаловались на запах газа на Василеостровской

Загазованность пока не подтвердилась, оперативные службы ищут утечку мазута.

В Петербурге оперативные службы принимают многочисленные жалобы от жителей Василеостровского района на химический запах. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, острый запах почувствовался около 17:00.

"Петербурггаз" подтвердил заявки жителей, загазованность не выявили.

Предположительно, источник запаха находится в юго-западной части острова, в окрестностях Наличной улицы и Кожевенной линии. Там расположены Василеостровская ТЭЦ, Балтийский завод, "Ленэкспо" и пассажирский порт.