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Жители Казани остались без массажа из-за "минеров"
Сегодня, 14:05
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nadiputintseva
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Жители Казани остались без массажа из-за "минеров"

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Казань атаковали массовые звонки и сообщения о заминированных зданиях. В этот раз неизвестные не прошли даже мимо массажных салонов.

3 октября телефонные террористы атаковали звонками Казань. В городе прошли массовые эвакуации. Проверке подверглись здания Госсовета, республиканских министерств, школ и детских садов. Но, ко всеобщему удивлению, «минеры» решили испортить день даже тем, кто в этот момент оказался в массажных салонах, которые предоставляют релакс-услуги.  

Как сообщают очевидцы в салоны зашли люди в форме и попросили освободить помещение. Причины такого неожиданного визита работникам и посетителям никто не объяснил. Только через 30-40 минут всем было развешено вернутся на свои массажные столы. 

Телеграмм-канал "Неудаща" сообщает, что возможно в одной из школ была найдена бомба, всех ученикв отпустили домой.

 

Теги: заминированны , новости россии , телефонный терроризм
Категории: Новости России

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