Жители Казани остались без массажа из-за "минеров"

Казань атаковали массовые звонки и сообщения о заминированных зданиях. В этот раз неизвестные не прошли даже мимо массажных салонов.

3 октября телефонные террористы атаковали звонками Казань. В городе прошли массовые эвакуации. Проверке подверглись здания Госсовета, республиканских министерств, школ и детских садов. Но, ко всеобщему удивлению, «минеры» решили испортить день даже тем, кто в этот момент оказался в массажных салонах, которые предоставляют релакс-услуги.

Как сообщают очевидцы в салоны зашли люди в форме и попросили освободить помещение. Причины такого неожиданного визита работникам и посетителям никто не объяснил. Только через 30-40 минут всем было развешено вернутся на свои массажные столы.

Телеграмм-канал "Неудаща" сообщает, что возможно в одной из школ была найдена бомба, всех ученикв отпустили домой.