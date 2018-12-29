Жителей девяти домов в Выборге лишили холодной воды

Из-за проводимых ремонтных работ были отключены девять жилых домов, в которых проживают порядка 850 человек.

В Выборге 850 жителей лишились холодной воды. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 января. Из-за проводимых ремонтных работ были отключены девять жилых домов. Ремонтные работы должны окончить уже сегодня, 21 января, точное время пока не известно.

В зону попали постройки, расположенные по Большой Каменной, Травяной, Приморской и Изогнутой улицам, а также Ленинградскому шоссе. Оказалось, что на Изогнутой улице в трубе образовалась 100-миллиметровая дыра.

Источник: сетевое издание "Невские Новости".