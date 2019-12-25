Жителей России ожидает аномально жаркая погода

Гидрометцентр перечислил регионы, которые она затронет

Ожидается, что в ближайшие дни, с 5 по 7 июля, температура воздуха в Саратовской области поднимется до 40 градусов выше нуля. В Ростовской области этот показатель может достичь 41 градуса, в Астраханской области – 42 градусов, в Калмыкии – 43.

Жара в пределах 35-40 градусов ожидается в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

В ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Это Башкортостан, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, Челябинская, Курганская, Кемеровская области, Алтайский край, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, Чукотский автономный округ.

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