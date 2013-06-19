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В Ленобласти 21 октября будет тепло, но дождливо
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 октября будет тепло, но дождливо

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Ночью температура не опускалась до минусовых значений и варьировалась от +2 до +7 градусов.

В четверг, 21 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура не опускалась до минусовых значений и варьировалась от +2 до +7 градусов. Днём потеплеет до +8..+13 градусов. При этом на территории региона пройдут сильные дожди со снегом, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 15-17 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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