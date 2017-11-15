Жительница Хвалово получила год колонии за убийство новорожденной девочки

Молодая жительница деревни Хвалово Волховского района получила год колонии-поселения за убийство новорожденного ребенка.

26-летняя жительница деревни Хвалово получила год колонии-поселения за убийство новорожденного ребенка. Об этом пишет "47news".



В ходе суда и следствия было установлено, что молодая женщина родила девочку в квартире одного из домов в деревне Хвалово, а после уронила ее. Затем злоумышленница отнесла малышку к автомобильному мосту и оставила ее.



Тело новорожденного ребенка, закутанное в тряпки было найдено 26 апреля этого года.



Ранее издание сообщало, что у женщины есть двое детей. По предварительной информации, одного из детей она также родила дома и отправила в детский дом. Женщина характеризуется нестабильным психическим состоянием.