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Жительница Хвалово получила год колонии за убийство новорожденной девочки

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Молодая жительница деревни Хвалово Волховского района получила год колонии-поселения за убийство новорожденного ребенка.

26-летняя жительница деревни Хвалово получила год колонии-поселения за убийство новорожденного ребенка. Об этом пишет "47news".

В ходе суда и следствия было установлено, что молодая женщина родила девочку в квартире одного из домов в деревне Хвалово, а после уронила ее. Затем злоумышленница отнесла малышку к автомобильному мосту и оставила ее.

Тело новорожденного ребенка, закутанное в тряпки было найдено 26 апреля этого года.

Ранее издание сообщало, что у женщины есть двое детей. По предварительной информации, одного из детей она также родила дома и отправила в детский дом. Женщина характеризуется нестабильным психическим состоянием. 

Теги: криминал , новости ленобласти , происшествия
Категории: Криминальные происшествия Происшествия Новости СПб

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