Житель Подмосковья погиб, пытаясь избавиться от болей в спине

Молодой житель Одинцово сломал нечаянно шею.

В подмосковном Одинцово погиб 33-летний мужчина, пытаясь самостоятельно излечиться от болей в спине.

В своей квартире нашли тело молодого мужчины. Сначала возникла версия о суициде, но потом обратили внимание на странную конструкцию, из-за которой погиб мужчина. На голове и шее была "Петля Глиссона".

Как сообщают СМИ, мужчина долгое время страдал из-за болей в спине из-за межпозвонковых грыж. Лечение традиционными методами не давали продолжительного эффекта, и тогда мужчина решил избавиться от болей альтернативными методами. Он приобрел себе так называемую "петлю Глиссона" для вытягивания шейных позвонков.

Опыт использования приобретения оказался плачевным, мужчина сломал себе шейные позвонки.

Фото: youla.ru